الخارجية الأمريكية تعلن موافقة روسيا على مرور طائرات أمريكية بمجالها الجوي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:17 صباحاً - منذ 36 دقيقة

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة الروسية وافقت على طلبات شركات طيران أمريكية باستخدام مجالها الجوي، وإن كان بعض شركات الشحن ونقل المسافرين يسعى لرحلات إضافية.

وقالت الخارجية الأمريكية في وقت متأخر أمس الخميس: “روسيا وافقت على طلبات الناقلات الأمريكية بالمرور عبر مجالها الجوي الأسبوع الماضي. وتواصل وزارة الخارجية مساعيها مع السلطات الروسية المعنية لتوفير فرص أكبر للخدمات الجوية للناقلات الأمريكية”.

ورفضت الوزارة الكشف عن عدد الرحلات التي تمت الموافقة عليها.

وطلب اتحاد تجاري يمثل شركات أمريكية كبرى للشحن ونقل المسافرين في وقت سابق من هذا الشهر من وزارة الخارجية الأمريكية “العمل سريعا” لتلبية احتياجات شركات الطيران الأمريكية بالحصول على حقوق المرور عبر المجال الجوي الروسي.

وفي خطاب مؤرخ في 14 أكتوبر الجاري طلب اتحاد “إيرلاينز فور أمريكا”، الذي يمثل شركات “أمريكان إيرلاينز” و”دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” و”فيدكس كورب” و”يونايتد بارسيل سيرفس” وغيرها، تدخل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع تحذير بأن عدم القيام بأي فعل حيال الأمر قد يؤدي إلى وقف بعض الرحلات.

وجاء في الخطاب: “كثير من شركات الطيران الأمريكية تحتاج بشكل عاجل إلى حقوق إضافية للمرور عبر المجال الجوي الروسي للوفاء بمتطلبات السوق”، مضيفا أنه بدون الحقوق الإضافية “ستضطر شركات طيران أمريكية للعمل عبر مسارات بديلة غير فعالة، مما سيؤدي لغرامات بسبب الوقت وتوقفات فنية وانبعاثات زائدة لثاني أكسيد الكربون وخسارة حقوق إقلاع وهبوط تاريخية”.