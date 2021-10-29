أنقرة وواشنطن ترجحان لقاء أردوغان وبايدن في غلاسكو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2021 8:52 صباحًا

أكدت أنقرة وواشنطن أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والأمريكي، جو بايدن، سيجريان على الأرجح لقاء في غلاسكو الإسكتلندية على هامش المؤتمر الأممي حول تغير المناخ.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال مشاركته في بث حي على قناة “سي إن إن ترك”، الخميس، إن “اللقاء سيجري في غلاسكو في الغالب” على هامش المؤتمر الـ26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن اللقاء المقرر بين بايدن وأردوغان سيعقد بطلب من الولايات المتحدة.

وأضاف أن تركيا مستمرة في اتصالاتها مع المسؤولين الأمريكيين، وأنها تقف إلى جانب الدبلوماسية والحوار.

من جانبه، قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية، إنه يتوقع أن بايدن سيلتقي أردوغان في غلاسكو، وأوضح: “لا يوجد لدي تأكيد لكنني أعتقد أن الرئيس (الأمريكي) يتوقع حصول ذلك”.