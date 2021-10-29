تغيير اسم الشركة الأم لفيسبوك إلى ميتا

28 أكتوبر , 2021 رئيس مجموعة فيسبوك مارك زوكربرغ سان فرانسيسكو: أعلن رئيس مجموعة فيسبوك مارك زوكربرغ الخميس تغيير إسم الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي إلى "ميتا" لتعكس بشكل أفضل كل نشاطاتها، لكن اسم الشبكات المختلفة فيها سيبقى نفسه.

واختار مؤسس شبكة فيسبوك التي اتهمتها موظفة سابقة بأنها تغلب الربح المادي على سلامة المستخدمين، اسم "ميتا" الذي يعني باللغة اليونانية القديمة "ما بعد" ليظهر أن "ثمة أشياء إضافية ينبغي بناؤها".

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