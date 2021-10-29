اتفاق نهائي بين لبنان والأردن وسوريا لنقل الكهرباء

28 أكتوبر , 2021 شركة كهرباء لبنان (أ ف ب) بيروت: كشف كلّ من لبنان والأردن وسوريا اليوم الخميس أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة. وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا والأردن إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيموّل الاتفاق. وأضاف أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع.

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