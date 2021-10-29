معلومات استخبارية تطيح بمتسلل سوري في نينوى (صورة)

وقال المصدر لـ الخليج 365، انه "بالساعة 0100 يوم 10/29، وبناءً على معلومات إستخبارية تفيد بمحاولة احد الأشخاص التسلل من قرية خمروك والتابعة الى ناحية زمار بإتجاه بحيرة سد الموصل ضمنقاطع ف3لمش73 فق15، حيث تم نصب كمين مُحكم وجرى خلاله القبض على المتهم (احمد مصطفى بن محي الدين البيگاوات)".وأضاف ان "المتهم سوري الجنسية، من تولد :1958".

واشار المصدر الى ان "المتهم تم تسليمه آنفاً إلى مركز شرطة دوميز بوصل تسليم إصولي".