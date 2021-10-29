شكرا لقرائتكم خبر عن تفحم 12 مدنياً بينهم نساء.. الحوثي يقصف منزل شيخ قبيلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أقدمت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على جريمة جديدة، بحق المدنيين، حيث تم قصف منزل بصاروخ باليستي في محافظة مأرب.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام يمنية، فقد قتل 12 شخصاً على الأقل، جراء استهداف ميليشيا الحوثي لمنزل شيخ قبلي بصاروخ باليستي في مديرية “الجوبة”.

وكانت المليشيا قد أطلقت الصاروخ على منزل الشيخ القبلي “عبداللطيف القبلي نمران” في منطقة “العمود” ، حيث قتل 12 مدنياً بينهم اثنان من أبناء القبلي.

كما تسبب القصف الصاروخي، في تدمير عدد من المنازل، ووقوع العديد من المصابين.