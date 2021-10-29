شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العشرين يبحثون ارتفاع درجات حرارة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت مسودة بيان، اطلعت عليها رويترز، أن قادة مجموعة العشرين سيحددون خلال مطلع الأسبوع الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض، عند 1.5 درجة مئوية قابلا للتحقيق.

وجاء في مسودة البيان، لقمة المجموعة التي تعقد في روما "نلتزم بمعالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ"، وتعد القمة تمهيدا مهما لقمة المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة الأسبوع المقبل في اسكتلندا.

ووفقا للمسودة، سيقول الزعماء إنهم يقرون بأن تأثيرات تغير المناخ، التي قد تحدث عند الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة فوق معدلات ما قبل العصر الصناعي "تقل كثيرا" عن تأثيراته، إذا وصلت لدرجتين وبأن "خطوات فورية يجب أن تتخذ لإبقاء هدف 1.5 درجة قابلا للتحقق".