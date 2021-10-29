شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يعتزم إعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد يجري العديد من المشاورات بهدف تنقية الأجواء قبل الإعلان عن خارطة طريق ورسم معالم المرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن تونس دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع الشركاء والأشقاء في جميع أنحاء العالم.

وأشار خلال الندوة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، مساء الأربعاء، إلى أن الإجراءات والقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد حظيت باهتمام دولي، وقد أوضحت الدولة التونسية للأصدقاء والأشقاء والدول المجاورة والبعيدة.

وأضاف الجرندي: نحن بصدد دراسة اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي، ورأينا أن عديد الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق، وما تمر به تونس اليوم هو تصحيح مسار لمزيد ترسيخ الديمقراطية.

وأوضح أنه تم التأكيد على أن هذه الحالة الاستثنائية لن تدوم، وسيتم من خلالها تأسيس دولة ديمقراطية ولا رجوع فيها للوراء، مشيرا إلى أن تونس أثبتت للعالم أنها دولة ديمقراطية.

من جهته، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط تفاصيل لقائه مع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا.

وقال أبو الغيط في تصريح تليفزيوني: الزيارة جاءت بعد إجراءات سعيد ضد «حزب النهضة»، ولمست خلال اللقاء تصميمه، ورؤيته الواضحة للأحداث، وتكتمه على خارطة الطريق المقبلة، التي تعكس وعيه لفلسفة الحكم، كما أنه يتحرك بشجاعة وبخطوات محسوبة ما يؤكد أن تونس تسير على الطريق الصحيح.

بدوره طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الرئيس قيس سعيد بإصدار بيان رسمي يتبرأ فيه من كل من يتحدثون باسمه بشأن برنامجه السياسي.

وقالت رئيس الحزب عبير موسى على هامش ندوة مساء الأربعاء حول «تدهور وضعية المنظومة الفلاحية وتأثيرها على الأمن الغذائي»: يوجد حزب «شبح» يظهر باستمرار يستعمل اسم رئيس السلطة، والرئيس لا يتكلم في هذه المسألة ويوضحها للرأي العام التونسي.