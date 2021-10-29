شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي لبنان: التعرض للسعودية ودول الخليج مرفوض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس الخميس، أن «التعرض للمملكة العربية السعودية ولدولة الإمارات العربية المتحدة ولسائر دول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان «مهما علا شأنه» إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن دريان قوله في بيان صحفي أمس: «لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن».

وأضاف: «لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الإخوة الأشقاء المذكورين آنفا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين».

وكانت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة في اليمن أثارت جدلا واسعا في لبنان والمنطقة.