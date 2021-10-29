شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي تواصل جرائمها ضد المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي تواصل ارتكاب جرائمها ضد المدنيين، وأدان الإرياني، أمس، قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقصف عزلة الجرشة الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع، والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، وتهدم مسجد الجرشة وأربعة من منازل المواطنين‏.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن هذه الجريمة الإرهابية تأتي في ظل استهداف متواصل من قبل ميليشيا الحوثي على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة، والتي كان آخرها قصف عزلة الجرشة بأكثر من عشرين قذيفة هاون وكاتيوشا سقط ضحيتها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح، وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، وتهجير أكثر من 500 أسرة‏.

وأشار الإرياني إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمتضررين بين المدنيين منذ تصعيد ميليشيا الحوثي في مديريات جنوب محافظة مأرب إلى أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى تهجير ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة من منازلهم وقراهم‏.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل ارتكاب أعمال القتل والتهجير الممنهج لليمنيين في ظل صمت دولي مطبق، وعجز الأمم المتحدة عن القيام بواجباتها في الضغط على قيادات المليشيا لوقف تصعيدها العسكري في جبهات مأرب، ووضع حد للجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المدنيين وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة.