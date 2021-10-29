شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بعقد اجتماع بين الكوريتين لإعلان نهاية الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل المشرع الكوري الجنوبي كيم بيونج كي، عن رئيس جهاز المخابرات الوطني، بارك جي وون، في جلسة برلمانية قوله، إنه ربما يُعقد اجتماع بين سول وبيونج يانج لإجراء مناقشة بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاءت تصريحات بارك ردا على سؤال حول رد فعل كوريا الشمالية، على اقتراح قدمه مؤخرا رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية في الفترة من 1953-1950،حسبما ذكرت يونهاب اليوم الخميس.

و ردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الشمالية، سوف تجلس على طاولة المفاوضات دون تلبية شروطها المسبقة، قال بارك، "هذا ممكن"، وفقا للمشرع لكيم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المشرع كيم قوله، إن رئيس جهاز المخابرات الوطني وصف أقواله على أنها رأي شخصي.