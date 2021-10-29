آبل تحقق قفزة في أرباح الربع الثالث من عام 2021

سان فرانسيسكو: أعلنت شركة آبل الأميركية العملاقة الخميس أن أرباحها في الربع الثالث الذي انتهى مؤخراً حققت قفزة هائلة بفضل الايرادات الكبيرة التي على الرغم من ذلك جاءت أقل من توقعات المحللين.

وقال صانع آيفون أن أرباحه الصافية بلغت 20,5 مليار دولار من إيرادات وصلت الى 83,4 مليار، وهو رقم قياسي للربع الذي ينتهي في ايلول/سبتمبر.

وقال المدير المالي للشركة لوكا مايستري "حققنا إيرادات قياسية في جميع أقسامنا الجغرافية وفئات منتجاتنا على الرغم من حالة عدم اليقين في البيئة الاقتصادية".

وتراجع سهم آبل أكثر من ثلاثة بالمئة الى 146,75 دولار في تداولات ما بعد السوق بعد الإعلان عن أرقام الإيرادات.

وكانت آبل قد أطلقت الشهر الماضي مجموعة جديدة من هواتف آيفون قبل موسم الأعياد نهاية العام.

ومن غير المرجح أن تتمكن آبل من تحقيق أهدافها الإنتاجية لجهاز آيفون الجديد قبل موسم الأعياد بسبب النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية، وفق تقارير حديثة.

ونقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن الشركة كانت تخطط لإنتاج 90 مليون هاتف آيفون 13 قبل نهاية العام، لكن سيتعين عليها الآن خفض الانتاج الى 80 مليون هاتف لأن الموردين "برودكوم" و"تكساس انسترومنتس" لن يكونا قادرين على تلبية الطلب.

وحذر الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك أواخر تموز/يوليو خلال إعلان الأرباح الفصلية من تأثيرات النقص في سلاسل التوريد على الربع الحالي أكثر من الأشهر السابقة.

وأشار الى أن النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية كان له تأثيره على جميع قطاعات الصناعة وليس آبل فقط بسبب الطلب الهائل الأعلى من التوقعات.

وتواجه آبل أيضا ضغوطا من الهيئات الناظمة ومطوري البرامج لخفض عمولاتها في متجر التطبيقات "آب ستور"، المنفذ الوحيد للتواجد على أجهزتها المحمولة المرغوبة بشدة في جميع أنحاء العالم.

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