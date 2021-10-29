شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 18 دولة تندد بـ"حملة القمع" الروسية ضد وسائل إعلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

حضت دول غربية بينها الولايات المتحدة، السلطات الروسية، الخميس، على حماية حرية وسائل الإعلام، منددة بـ“حملة القمع“ التي تشنها موسكو ضد وسائل الإعلام المستقلة، وفق ما جاء في بيان مشترك لهذه الدول.



وقال البيان المشترك الذي أصدرته 18 دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إن طلب روسيا من وسائل إعلام تصنيف نفسها ”وكلاء أجانب“ مع التهديد بفرض غرامات في حال لم تمتثل، يعد ”جهدا واضحا لمنع الروس من الوصول إلى تقارير إعلامية مستقلة“.

وأشار البيان إلى أن روسيا ”تبدو عازمة“ على إغلاق إذاعة ”أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي“، المدعومة من الحكومة الأمريكية بعد إغلاق العديد من وسائل الإعلام المستقلة.