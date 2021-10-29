شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استطلاع: ارتفاع تأييد فتح بين الفلسطينيين على حساب حماس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

خلص استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أجراه ”المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية“، في رام الله، إلى ارتفاع شعبية حركة فتح خلال الأشهر الستة الأخيرة على حساب حركة حماس.

وقال المركز، في بيان له، إن الاستطلاع يغطي مجموعة منتقاة من الأمور الداخلية مثل تقييم أوضاع الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتوازن القوى الداخلي، ونتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لو جرت اليوم، كما يغطي مواقف الجمهور من حل الدولتين والعودة للمفاوضات، وأفضل الطرق لإنهاء الاحتلال في ظل الجمود الراهن في العملية السياسية.