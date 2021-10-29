شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج مع تصاعد أزمة المصايد‎‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إنها ستستدعي السفير الفرنسي في لندن للاحتجاج على تصرفات فرنسا في خلاف على المصايد السمكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

