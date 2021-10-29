شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج مع تصاعد أزمة المصايد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، إنها ستستدعي السفير الفرنسي في لندن للاحتجاج على تصرفات فرنسا في خلاف على المصايد السمكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: ”وجهت وزيرة شؤون أوروبا ويندي مورتون باستدعاء السفير الفرنسي لدى بريطانيا لإجراء محادثات غدا لتفسير التهديدات المخيبة للآمال وغير المناسبة التي وجهت لبريطانيا…“.