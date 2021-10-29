مشادة انتهت بجثة.. مقتل شخص بسلاح آخر في أبو النمرس

تحريات العقيد محمد مختار مفتش جنوب الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين شخصين تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها أحدهما على الآخر بآلة حادة فأرداه قتيلا.

محمد يوسف

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