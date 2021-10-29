مشادة انتهت بجثة.. مقتل شخص بسلاح آخر في أبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
قُتل شخص على يد آخر بسبب خلاف بينهما بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.
تلقى العميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل بقرية منيل شيحة دائرة مركز أبو النمرس.
تحريات العقيد محمد مختار مفتش جنوب الجيزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين شخصين تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها أحدهما على الآخر بآلة حادة فأرداه قتيلا.
ويكثف رجال المباحث بقيادة الرائد عبد الباقي أمين رئيس المباحث ومعاونه النقيب أحمد عبد الصمد جهودهم لضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.