"العودة إلى مصر".. شاهد آثار مصر في أرشيف الإمبراطور البرازيلي من 150 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يستضيف مركز الجزيرة للفنون بالزمالك معرضاً فنياً تُقيمه سفارة دولة البرازيل بمصر احتفالاً بمرور 150 عاماً على رحلة الإمبراطور البرازيلي دوم بيدرو الثاني إلى مصر عام 1871.

يفتتح المعرض الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والسفير البرازيلي السيد أنطونيو باتريوتا ولفيف من الحضور وذلك يوم الثلاثاء القادم 2 نوفمبر 2021 في تمام السابعة مساءًا.

وفي بيان اعلامي قال الدكتور خالد سرور: "يُعد هذا المعرض حالة فنية غاية في التشويق من منظور محتواه النادر حيث يضم 92 صورة فوتوغرافية بالإضافة إلى 11 لوحة إرشادية تؤرخ فترتي زيارة الإمبراطور إلى مصر (الأماكن الأثرية – المباني – الجوامع – عمود السواري بالإسكندرية – النيل) وتعبر جميعها عن الواقع السياسي والاجتماعي والإقتصادي في مصر في عامي 1871 و1876.

وأضاف: "التقط هذه الصور عدد من المصورين الفوتوغرافيين المعروفين من فرنسا والبرازيل مثل (أنطونيو بيتو – باسكال سيبا)، ويُعد المعرض توثيقاً تاريخياً مهماً لملامح الحياة في مصر خلال هذه الحقبة الزمنية وفرصة للباحثين والطلبة والمؤرخين".

وفي تصريحات صحفية للسفير البرازيلي أنطونيو باتريوتا قال: "الإمبراطور دوم بيدرو الثاني حكم البرازيل من 1831 إلى 1889 وكان مولعاً بالأسفار والتصوير وعرف عنه حبه لمصر فكان أول رئيس دولة من الأمريكتين يزور مصر، المرة الأولى في 1871 ومرة أخرى فى 1876، وخلال أسفاره، جمع أكثر من 500 صورة لمصر، وهي جزء من مجموعة مؤلَّفة من أكثر من 20.000 صورة، احتفظت بها مؤسسة المكتبة الوطنية بريو دي جانيرو، وتم الاعتراف بها على أنها سجل ذاكرة العالم لليونسكو.

وأضاف: "أثناء رحلاته داخل مصر، من الإسكندرية إلى أبي سمبل ووادي حلفا (السودان حالياً)، احتفظ الإمبراطور البرازيلي بمذكرات سجّل فيها كل ما اختبره، وهذه المذكرات، التي تم الاعتراف بها مؤخرًا من قِبَل اليونسكو، ستكون جزءً من المعرض".

يشار إلى أن المعرض يستمر حتى 30 نوفمبر بمركز الجزيرة للفنون بجوار فندق ماريوت بالزمالك.