الملك الأردني: تكثيف الجهود لحل أزمات الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال لقاء الملك، اليوم، مع وزيرة خارجية بريطانيا إليزابيث تروس بلندن. كما أعرب العاهل الأردني عن دعم بلاده لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، وفق ما نقلته وكالة «بترا».
وفي الشأن الفلسطيني، أكد ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة. ولفت إلى أهمية استمرار دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.
من جهتها، أعربت وزيرة خارجية بريطانيا عن حرص المملكة المتحدة على توطيد علاقاتها التاريخية مع الأردن وتوسيعها في شتى المجالات.
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