البرهان يرحب بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد عبد الفتاح البرهان خلال لقائه “حراك ثوار ديسمبر المستقلين”، إن “الحكومة الجديدة في السودان لن تضم أي شخص ينتمي لحزب سياسي”، كما رحب بأي شراكة بين المكون العسكري والمكون المدني، لكن ليس مع قوى الحرية والتغيير”.

وأضاف البرهان أن مجلسي الوزراء والسيادة المقبلين سيتم تشكيلهما “بمشاركة جميع الأقاليم”، مضيفاً أن عبد الله حمدوك “مرحب به” في المرحلة المقبلة، و” ما زال شخصاً مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة”.

كما أشار إلى أن “هناك مفاوضات جارية مع حمدوك بخصوص مشاركته في الحكومة المقبلة”، قائلاً إن “هناك مفاوضات مستمرة مع حمدوك ونعرض عليه أن يستكمل معنا المشوار”.

وتابع البرهان: “سنختار رئيس وزراء مستقل، وهناك مشاورات جارية بهذا الشأن”.

كما أكد أيضاً أنه عرض على حمدوك المشاركة في الإجراءات التي قام بها الجيش السوداني مؤخراً، لكن قوى سياسية عطلت الاتفاق الثنائي معه”.

وأوضح أن “كل وزير في الحكومة السابقة كان يعمل وفق ما يمليه عليه حزبه حتى رئيس الوزراء لا يستطيع وقفه”.

ولفت البرهان إلى أن قيادة الجيش ملتزمة بتحمل مسؤوليتها “بما صدر عنا من تصرفات”، ودعا الشعب السوداني إلى “تشكيل ما يراه مناسبا من آليات رقابية”.

وبرر البرهان الإجراءات التي قام بها الجيش بما أسماه “تنصل” بعض القوى السياسية من الشراكة مع الجيش، والالتفات على مبادئ وأسس الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن بعض القوى السياسية خالفت الوثيقة الدستورية، لا سيّما فيما يتعلق بمشاركة الشخصيات الحزبية، مشيراً إلى أن الحكومة السابقة ضمت وزراء يحملون جنسية مزدوجة وهذا يخالف الوثيقة الدستورية.