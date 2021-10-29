“الخارجية الأميركية”: نستهدف الفساد في لبنان بغض النظر عن الانتماء السياسي والمذهبي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 أكتوبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2021 11:37 مساءً

أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، أن “العقوبات الأخيرة التي فرضناها على نائب لبناني ورجلي أعمال فاسدين، خطوة مهمة لتعزيز المساءلة بلبنان”، لافتاً إلى أن “هذه العقوبات تهدف لتجفيف منابع تمويل هؤلاء الأشخاص الفاسدين”.

وأشار في حديث تلفزيوني إلى وقوف بلاده “إلى جانب الشعب اللبناني لتشكيل حكومة شفافة ولمعاقبة المسؤولين الفاسدين”، مشدداً على “أننا نستهدف الفساد بغض النظر عن الانتماء السياسي والمذهبي”.