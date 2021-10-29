شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقارير فرنسية تتحدث عن مخطط للانقلاب على ماكرون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، عن محاولة انقلاب خطّط لها النائب السابق في البرلمان الفرنسي ريمي داييه، وكانت تستهدف قصر الإليزيه ومؤسسات حساسة في الدولة الفرنسية، وأحبطتها قوات الأمن.



والخطة التي أطلق عليها المشاركون فيها اسم ”عملية ”آزور“ دبّرها النائب السابق عن الحركة الديمقراطية ريمي داييه، الذي اعتقلته قوات الأمن للاشتباه في تخطيطه لهجمات تستهدف مراكز التطعيم باللقاح المضاد لفيروس ”كورونا“، وفق ما ذكرته صحيفة ”لو باريزيان“.