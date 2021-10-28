ارتفاع أسعار الذهب في الجزائر ختام تعاملات الخميس

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في الجزائر، ختام تعاملات الخميس 28 أكتوبر 2021، متأثرة بحالة الترقب العالمية لسياسات البنوك المركزي بشأن التضخم.



صعد سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال تعاملات الخميس، ليصل إلى مستوى 7947 دينارا (57.98 دولار)، مقابل 7894 دينارا (57.70 دولار) في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق)، الخميس، ليسجل نحو 6954 دينارا (50.74 دولار)، مقابل 6907 دنانير (50.49 دولار) يوم الأربعاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى 5960 دينارا (43.49 دولار)، مقابل 5920 دينارا (43.27 دولار) بنهاية تعاملات يوم الأربعاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4636 دينارا (33.82 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 3973 دينارا (28.99 دولار).

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في الجزائر، خلال تعاملات الخميس، نحو 247.148 ألف دينار (1803 دولارات)، مقابل 245.494 ألف دينار (1794 دولارا) في ختام تعاملات يوم الأربعاء.

وقفز سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، الخميس، ليصل إلى مستوى 55.629 ألف دينار (405.90 دولار)، مقابل 55.257 ألف دينار (403.89 دولار) بنهاية تعاملات الأربعاء.

تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) الخميس، بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1802.40 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1803.90 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر الذهب عادة تحوطا ضد التضخم، وإن كان تقليص التحفيزات ورفع أسعار الفائدة يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.6% إلى 1016.77 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 1990.23 دولار للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.06 دولار للأوقية.