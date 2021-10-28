شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ليسوتو تؤكد أن إكسبو 2020 دبي فرصة للعالم للتعلم من الإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

أكدت ماتسيبو راماكو وزيرة خارجية مملكة ليسوتو أن تنظيم إكسبو 2020 دبي بهذا الحجم، فرصة مفتوحة للدول الأخرى للتعلم من الإمارات.



وأشادت راماكو بالعلاقات الجيدة والتعاون الثنائي بين بلادها ودولة الإمارات، مهيبة بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لعقد الحدث الدولي الهام "إكسبو 2020 دبي" والمنهجية التي تعاملت بها مع جائحة كوفيد 19.

واعتبرت ذلك مثالا للعمل الجماعي والتعاون من أجل تحقيق الاستقرار، وهذا هو السبب الذي جعل دولة الإمارات بهذا التقدم اليوم.

وقالت الوزيرة، فى تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن مشاركة بلادها في "إكسبو 2020 دبي" بوفد يترأسه ملك ليسوتو دليل على اهتمام مملكة ليسوتو بتوطيد العلاقات مع دولة الإمارات، وما يتمتع به ملك مملكة ليسوتو من علاقات صداقة وثيقة مع القيادة الرشيدة في الإمارات وهو ما ترجمه احتفال بلادها بعيدها القومي هنا في اكسبو 2020 دبي".

وأضافت أن إكسبو 2020 دبي يمثل إحدى أهم أولويات بلادها من أجل تعزيز التعاون الثنائي.. مؤكدة رغبة ليسوتو في الاستفادة من نموذج الإمارات العربية المتحدة التي بنت نموذجاً ناجحاً مع التمسك بأحلام وقيم المؤسسين وبالتالي نحذوا حذو الامارات في جهودنا لبناء دولة ليسوتو وتطويرها.

وأعربت عن اعجابها وتثمينها لدعم القيادة الرشيدة فى الإمارات للمرأة.. متعبرة أن تنظيم إكسبوا بهذا الحجم رغم جائحة كوفيد 19 عمل رائع وهو فرصة مفتوحة للدول الأخرى للتعلم من دولة الإمارات لتعزيز الاستقرار ودعم الشعوب لتتمكن من الحياة بشكل طبيعي حيث تمكنت دولة الإمارات من التغلب على التحديات المصاحبة للجائحة وتنظيم هذا الحدث الكبير.

كما أشارت إلى أن مشاركتهم فى "إكسبو2020 دبي" تتبنى تحقيق شعار الحدث العالمي "تواصل العقول وصنع المستقبل"، حيث يسعوا إلى تقليد ما فعلته الإمارات.

وتابعت: "نقول لأنفسنا إننا نستطيع تحقيق ذلك حيث يمكن أن تنظرإلى ما فعلته الإمارات التي أصبحت أهم مركز جذب في العالم لأن ما فعلوه هو الإيمان بفكرة تمكنك من بناء الدولة وجعلها دولة عظيمة بالاعتزاز بقيمك وهويتك".

ولفتت وزيرة الخارجية في مملكة ليسوتو إلى أن وفد بلادها في إكسبو 2020 دبي يتضمن ممثلين عن القطاع الخاص في ليسوتو وممثلين من بيئة الأعمال وذلك لعقد محادثات مع رجال الأعمال المشاركين في إكسبو 2020 دبي.

كما يشمل الوفد مسؤولين في التعاون الدولي وقادة أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسط بهدف المجيء إلى هنا وفهم كيف استطاعت الإمارات العربية المتحدة بناء القطاع الخاص.

وأضافت: نعتقد أننا كحكومة لا يمكننا بناء الاقتصاد وحدنا ولكننا بحاجة إلى تعاون القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ولدينا مشروعات ممتازة نسعى لعرضها هنا ونعتقد أننا إذا تمكننا من تحقيقها سيساهم ذلك في تعزيز اقتصاد ليسوتو.

وقالت إن حكومة ليسوتو أسست لجنة البنية التحتية للحديث مع القطاع الخاص بشأن الاستثمار في ليسوتو، كما أن الحكومة تسعى إلى منح تسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في المملكة، بالإضافة إلى عقد محادثات في الإمارات بشأن دعم ليسوتو فيما يخص مشروعات البنية التحتية.

وأكدت فى ختام حوارها، عزم بلادها على إعادة بناء اقتصادها برغم تأثرهم بتداعيات الجائحة حيث يمكنهم أن يفعلوا ذلك وأن يتعلموا مما فعلته دولة الإمارات.