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القائد العام للجيش السوداني يتهم "طرفا ثالثا" بتعكير أجواء التوافق مع حمدوك

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محمد الفلاح - الخميس 28 أكتوبر 2021

اتهم القائد العام للجيش السوداني، طرفا ثالثا - لم يسمه- بتعكير صفو أجواء التوافق مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

 

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني، إن: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

 

وأضاف: "لا مصالح أو أطماع لنا من وراء حركة التصحيح سوى تلبية طموحات الشعب السوداني بالوصول إلى حكومة ذات قيادة مدنية منتخبة".

 

وتابع: "الدكتور عبدالله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه".

 

ونفى القائد العام للجيش السوداني، صحة ما يدور عن أن القوات المسلحة تنكرت للوثيقة الدستورية.

 

ومضى في حديثه: "سنفي بتعهداتنا ولن يفرض أحد إرادته على الشعب".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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