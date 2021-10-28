شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. بايدن يحذر أبناء حزبه الديمقراطيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطيين بمجلس النواب في اجتماع خاص اليوم الخميس، أن رئاسته ورصيدهم السياسي يتوقفان على تمرير أجندته الاقتصادية، ومع ذلك قالت وكالة بلومبرج للأنباء، إنه ليس من الواضح أن تحذير الرئيس سيوحد فصائل الحزب.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة قولها، إن بايدن قال للنواب في الكونجرس: "لا اعتقد أن من قبيل المبالغة القول إن الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ورئاستي، سيحددها ما سيتم الأسبوع المقبل".

غير أنه ليس من الواضح ما إذا كان الديمقراطيون الليبراليون، في مجلس النواب سيستجيبون لمناشدة الرئيس.

وكان هؤلاء عرقلوا تحركا بشأن أجندة بايدن لإجبار الأعضاء من تيار الوسط في مجلس الشيوخ على الموافقة على تمرير بعض أولوياتهم.

وينخرط بايدن في مفاوضات مطولة مع اثنين من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، هما جوي مانشين، السناتور عن ولاية ويست فيرجينيا، وكيرستين سينما، السناتور عن ولاية أريزونا.

وقال "بايدن" في كلمة بالبيت الأبيض عقب اجتماعه الخاص بالكونجرس، إن الديمقراطيين لديهم "إطار عمل تاريخي" لحزمة من الإجراءات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية والمناخ بقيمة 75ر1 تريليون دولار، ووصفها بأنها "إعادة بناء بشكل أفضل"، موضحا أن "أي عنصر في إطار العمل هذا، سينظر إليه باعتباره تغييرا جوهريا في أمريكا".