القائد العام للجيش السوداني يتهم "طرفا ثالثا" بتعكير أجواء التوافق مع حمدوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اتهم القائد العام للجيش السوداني، طرفا ثالثا - لم يسمه- بتعكير صفو أجواء التوافق مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك.



وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني، إن: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

وأضاف: "لا مصالح أو أطماع لنا من وراء حركة التصحيح سوى تلبية طموحات الشعب السوداني بالوصول إلى حكومة ذات قيادة مدنية منتخبة".

وتابع: "الدكتور عبدالله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه".

ونفى القائد العام للجيش السوداني، صحة ما يدور عن أن القوات المسلحة تنكرت للوثيقة الدستورية.

ومضى في حديثه: "سنفي بتعهداتنا ولن يفرض أحد إرادته على الشعب".