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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القائد العام للجيش السوداني يتهم "طرفا ثالثا" بتعكير أجواء التوافق مع حمدوك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
اتهم القائد العام للجيش السوداني، طرفا ثالثا - لم يسمه- بتعكير صفو أجواء التوافق مع رئيس الحكومة عبدالله حمدوك.
وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان القائد العام للجيش السوداني، إن: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".
وأضاف: "لا مصالح أو أطماع لنا من وراء حركة التصحيح سوى تلبية طموحات الشعب السوداني بالوصول إلى حكومة ذات قيادة مدنية منتخبة".
وتابع: "الدكتور عبدالله حمدوك هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء رغم تحفظه".
ونفى القائد العام للجيش السوداني، صحة ما يدور عن أن القوات المسلحة تنكرت للوثيقة الدستورية.
ومضى في حديثه: "سنفي بتعهداتنا ولن يفرض أحد إرادته على الشعب".