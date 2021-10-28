صور.. رحلة سفير إندونيسيا إلى قمة جبل موسى في سانت كاترين

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى الدكتور لطفي رؤوف، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة، يرافقه وفد من السفارة، زيارة إلى مدينة سانت كاترين، لتفقد المعالم السياحية الدينية بها.

زار سفير إندونيسيا، والوفد المرافق له دير سانت كاترين، وصعدوا لقمة جبل موسى، والتقى مع مالكي محلات بيع المشغولات اليدوية على الجبل.

وأشاد سفير إندونيسيا، بقدرة مالكي محلات بيع المشغولات اليدوية على تحدث اللغة الاندونيسية بطلاقة، مؤكدًا أن هذا يدل على وعي سكان مدينة سانت كاترين بأهمية السياحة، لذا أتقنوا معظم لغات الجنسيات التي تتردد على المدينة.

كما قام الوفد بزيارة مسجد الصحابة و كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، والتقوا بمحافظ جنوب سيناء، لبحث سبل توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة شرم الشيخ وبالي، إلى جانب التعاون الثقافي لتبادل الفرق الشعبية الإندونيسية والمصرية، من خلال استضافة الأسبوع الاندونيسي في شرم الشيخ، والأسبوع المصري في مدينة بالي، وذلك في إطار الاحتفال بمرور ٧٥ عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا..

أعرب سفير إندونيسيا، عن إعجابه الشديد بمحافظة جنوب سيناء لما بها من معالم سياحية دينية، مؤكدًا على نجاح التجربة المصرية في إنعاش السياحة خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن جهود السفارة في استضافة عدة لقاءات بين وكالات السياحة الاندونيسية ومثيلاتها المصرية في عدة محافظات منها الإسكندرية والأقصر والغردقة.