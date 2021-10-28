"أبوك عمل حادثة".. اتهام "مدمن" باستدراج وهتك عرض طالب في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تعرض طالب، اليوم الخميس، لجريمة هتك عرض، بعد الاعتداء عليه، واتهام "مدمن" لمخدر "الشابو" في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا بالتسبب في الواقعة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بإصابة "ع.ز" 17 عاما، بجروح متفرقة بالجسم، وهتك عرضه، بعد الاعتداء عليه في نجع حمادي.

بفحص البلاغ تبين أن المجني عليه، استدرجه مدمن لمخدر "الشابو" بعد أن استدرجه مدعيًا إصابة والد المجني عليه في حادث، قائلًا "أبوك عمل حادثة"، وعندما وصل إلى منطقة نائية، اعتدى عليه بالضرب وهتك عرضه.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.