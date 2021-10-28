"لسة نوَّارة".. ندوات لمناهضة زواج الأطفال في سوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

نظم فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، ندوتين بالوحدة المحلية لمجلس قروي الرياينة المعلق بمركز طما، في إطار الحملة التي جرى تدشينها، أمس الأربعاء، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتورة نجاة موسى مقرر الوحدة العامة لحماية الطفل بالمحافظة، وذلك تحت عنوان "لسه نوارة"، لمناهضة زواج الأطفال، والتي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال محمد نعماني، منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج، إنه جرى تنظيم ندوتين بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمجلس قروي الرياينة المعلق، إحداهما للأمهات، والأخرى للفتيات المقبلات على الزواج، للتوعية بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للأطفال، وذلك بحضور المهندس حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

وأضاف "نعماني" أنه جرى توعية الأمهات والفتيات بمخاطر زواج الأطفال، مع تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع المحافظة، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، مشيرًا إلى أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها.

وأكد منسق المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج أنه جرى توعية الأمهات والفتيات بمخاطر زواج الأطفال، مع تقديم الدعم والمساندة لحماية الفتيات الصغيرات في قرى ونجوع المحافظة، للقضاء على كافة الممارسات الضارة التي يتعرضن لها، مشيرًا إلى أن الفتاة لها الحق في العيش بكرامة والتمتع بطفولتها.

واستهدفت الحملة طالبات مدرسة الرياينة المعلق الثانوية العامة، وجرى توعيتهم بضرورة عدم الزواج قبل بلوغ السن القانوني، لحفظ حقوقهن في التعليم واختيار شريك الحياة "الزوج".

جاء ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة رجاء حسين مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج، والمهندسة لمياء فتحي، مسئول الأمومة والطفولة وعضو وحدة الحماية باللجنة العامة لحماية الطفل بسوهاج، محمود إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، راندا السيد عضو لجنة الحماية العامة بسوهاج، وممثل الأوقاف، والتربية والتعليم، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بطما.