المصائد السمكية تشعل فتيل التوتر السياسي بين فرنسا وبريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 دقائق

اسندعت السلطات البريطانية السفير الفرنسي في لندن، اليوم الخميس، للاحتجاج على تصرفات فرنسا في خلاف على المصايد السمكية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس: “وجهت وزيرة شؤون أوروبا ويندي مورتون باستدعاء السفير الفرنسي لدى بريطانيا لإجراء محادثات غداً لتفسير التهديدات المخيبة للآمال وغير المناسبة التي وُجهت لبريطانيا”.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، قال إنّ بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع بريطانيا لحلّ الخلاف بشأن حقوق الصيد، طالما أنّ لندن تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات ما بعد “بريكست”.

وبعد أن أعلنت فرنسا أنها ستمنع قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ الفرنسية اعتباراً من الأسبوع المقبل، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن النزاع حول تراخيص الصيد، قال كاستكس إنّ بلاده “منفتحة دائماً على المحادثات صباحاً وظهراً ومساءً، طالما أنّ بريطانيا تحترم التزاماتها”.

واحتجزت فرنسا في وقت سابق اليوم، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص، وأصدرت تحذيراً شفهياً لسفينة ثانية.

وكانت بريطانيا قالت في وقت سابق إنّ الإجراءات العقابية التي تعتزم فرنسا فرضها ستقابل بإجراءات ملائمة من نوعها.

وغضبت فرنسا من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية الذي تقول فرنسا إنه مكفول لها بموجب اتفاق “بريكست”، وأعلنت أمس الأربعاء عزمها على اتخاذ إجراءات انتقامية إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات بهذا الخصوص.