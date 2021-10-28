موسكو تغلق خدماتها غير الأساسية في أوج موجة وبائية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

دخلت اليوم سلسلة من القيود الصحية حيز التنفيذ في موسكو من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19، الذي يتسارع في روسيا بسبب بطء حملة التلقيح، وأغلقت غالبية المؤسسات والمدارس والمطاعم، بحسب ما اوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي دليل على حدة الأزمة، سجلت اليوم الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الفيروس 1159 وفاة و096،40 إصابة في 24 ساعة وهي الحصيلة اليومية الاعلى منذ بدء الوباء.

وفي مواجهة هذا الوضع، أغلقت مدينة موسكو حتى 7 تشرين الثاني، كل المطاعم والمدارس وصالونات التجميل ومتاجر الملابس والأثاث والصالات الرياضية ومدارس الرقص وغيرها من الخدمات التي تعتبر “غير أساسية”.

وأكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أنه “سيسمح بفتح الاماكن المخصصة لبيع الأدوية والمواد الغذائية والضروريات الأساسية فقط”. والعاصمة الروسية هي المدينة الأكثر تضررا جراء الوباء في البلاد.

كما صدرت أوامر لمعظم الشركات والخدمات العامة بالتوقف عن العمل خلال هذه الفترة. وهو اجراء تلقاه سكان موسكو صباح اليوم بارتياح.