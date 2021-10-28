شكرا لقرائتكم خبر عن مستوحى من كلمة يونانية.. «زوكربيرج» يكشف الاسم الجديد لفيسبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك النقاب عن الاسم الجديد لفيسبوك، موضحا أنه أصبح «ميتا»" وقال «زوكربيرج» أن الاسم مستوحى من كلمة يونانية تعني «عن بعد».

كما كشف عن خطط لبناء "ميتافيرس"، وهو عالم على الإنترنت حيث يمكن للناس اللعب والعمل والتواصل في بيئة افتراضية، غالبًا باستخدام سماعات رأس الواقع الافتراضي على حد قوله.

وقال إن العلامة التجارية الحالية لا يمكن أن "تمثل كل ما نقوم به اليوم، ناهيك عن المستقبل"، وتحتاج إلى التغيير.

ولفت في مؤتمر افتراضي، إنه مع مرور الوقت، آمل أن يُنظر إلينا على أننا شركة ميتافيرس وأريد أن أرسخ عملنا وهويتنا على ما نبني من أجله".