خطة جديدة لمكافحة كوفيد_19

28 أكتوبر , 2021 المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جنيف: كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة جديدة لمكافحة كوفيد في أفقر الدول مطالبة بمبلغ 23,4 مليار دولار في الأشهر ال12 المقبلة لتمويلها.

وقالت المنظمة في بيان إن الشراكة بين وكالات الصحة العالمية الرئيسية "بحاجة إلى 23,4 مليار دولار لمساعدة اكثر الدول عرضة للوصول إلى وسائل مكافحة كوفيد-19 واستخدامها من الآن إلى أيلول/سبتمبر 2022". وشددت على أن هذا المبلغ ضئيل جدا مقارنة مع آلاف مليارات الدولارت من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجائحة وكلفة خطط الانعاش.

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