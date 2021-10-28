مشروع قانون يهدد المثليين في هذا البلد

قال النائب الغاني، مؤلف المشروع، سام نارتي جورج، بحسب "فرانس 24": "يجب علينا حماية أطفالنا حتى لا يصبحوا هدفًا للمثليين، فهم يحاولون إقناعهم بأن هذا هو المعيار الجديد".

غانا لديها بالفعل تشريعات ضد الأقليات الجنسية، وفي هذا السياق قال ممثلو المنظمات غير الحكومية من المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي: إن المشروع يهدد "الوجود ذاته" للأقليات.



ينص القانون على أنه بالنسبة للتقارير عن المثلية الجنسية في وسائل الإعلام أو أي تصريحات للدفاع عن الأقليات الجنسية، يمكن أن تعرض أصحابها للسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات.

وبحسب المدافعين عن المثليين، فإن هذا الإجراء يعتبر غير علمي وغير قانوني في العديد من الدول.