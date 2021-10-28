انت الان تتابع خبر العراق يشارك في بطولة العالم لسباق 'كار بارك درفت' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة خالد يوسف وهاب في بيان إن "المتسابق سيف يوسف وللمرة الثانية يشارك في بطولة العالم لسباق كار بارك درفت RED BULL Car Park Drift في يوم ٢٠٢١/١١/٥".
واوضح ان "البطولة ستقام في جمهورية مصر العربية ليمثل جمهورية العراق بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وسيشارك المتسابق لأول مرة بسيارة عراقية نوع NISSAN 370Z مزودة بمحرك 2JZ Turbo بقوة 630 حصان مع كافة التجهيزات المخصصة لسيارة الدرفت".
واضاف "تم إجراء كافة أعمال التزويد المعقدة بأيادي وخبرات عراقية وقطع غيار مخصصة لها من المصادر العالمية".
واوضح ان "البطولة ستقام في جمهورية مصر العربية ليمثل جمهورية العراق بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وسيشارك المتسابق لأول مرة بسيارة عراقية نوع NISSAN 370Z مزودة بمحرك 2JZ Turbo بقوة 630 حصان مع كافة التجهيزات المخصصة لسيارة الدرفت".
واضاف "تم إجراء كافة أعمال التزويد المعقدة بأيادي وخبرات عراقية وقطع غيار مخصصة لها من المصادر العالمية".