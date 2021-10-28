العراق يشارك في بطولة العالم لسباق 'كار بارك درفت'

واضاف "تم إجراء كافة أعمال التزويد المعقدة بأيادي وخبرات عراقية وقطع غيار مخصصة لها من المصادر العالمية".

واوضح ان "البطولة ستقام في جمهورية مصر العربية ليمثل جمهورية العراق بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وسيشارك المتسابق لأول مرة بسيارة عراقية نوع NISSAN 370Z مزودة بمحرك 2JZ Turbo بقوة 630 حصان مع كافة التجهيزات المخصصة لسيارة الدرفت".

محمد يوسف

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