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العراق يشارك في بطولة العالم لسباق 'كار بارك درفت'

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس اللجنة وهاب في بيان إن "المتسابق سيف يوسف وللمرة الثانية يشارك في بطولة العالم لسباق كار بارك درفت RED BULL Car Park Drift في يوم ٢٠٢١/١١/٥".

واوضح ان "البطولة ستقام في جمهورية مصر العربية ليمثل جمهورية العراق بمشاركة أكثر من ١٥ دولة وسيشارك المتسابق لأول مرة بسيارة عراقية نوع NISSAN 370Z مزودة بمحرك 2JZ Turbo بقوة 630 حصان مع كافة التجهيزات المخصصة لسيارة الدرفت".


واضاف "تم إجراء كافة أعمال التزويد المعقدة بأيادي وخبرات عراقية وقطع غيار مخصصة لها من المصادر العالمية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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