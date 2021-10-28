منظمة الصحة العالمية تكشف عن خطة جديدة لمسرع اللقاحات وأدوات تشخيص وعلاجات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخطة الجديدة لمسرع اللقاحات وادوات تشخيص وعلاجات كورونا الذى تقوده مضيفة أن المرفق سيحتاج الى تمويل بحوالى 23.4 مليار دولار حتى سبتمبر من العام القادم من اجل معالجة اوجه عدم المساواة فى الوصول العالمى الى اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية وغيرها فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



واكدت المنظمة على لسان مديرها العام الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس فى مؤتمر صحفى عقدته المنظمة مساء اليوم الخميس فى جنيف ان التمويل سيضمن دعم اهداف التطعيم فى 91 بلدا من البلدان ذات الدخل المنخفض من خلال تقديم جرعات كافية ودعم حملات التطعيم لتحقيق تغطية بنسبة 43 % والمساهمة فى الهدف العالمى بتغطية 70 % فى جميع البلدان بحلول منتصف العام القادم 2022 وذلك بالاضافة الى مساعدة 144 بلدا فى الوصول الى معدل لاستخدام اختبارات كورونا لايقل عن شخص واحد لكل الف شخص يوميا وضمان قدرة عالمية كافية لاكتشاف سريع للمتحورات الجديدة المثيرة للقلق للفيروس .

من جهة أخرى حذرت المنظمة من وجود ازدياد فى اعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا للمرة الاولى منذ شهرين.