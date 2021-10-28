شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. تشريع جديد يغلظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه وزير الداخلية الكويتي ثامر علي صباح السالم الصباح اليوم الخميس قطاع الشؤون القانونية بالوزارة لإعداد مقترحات بقانون بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة وتقديمها للجهات التشريعية.

ودعا وزير الداخلية إلى إعداد دراسة بمنح حصانة لرجل الشرطة القانوني في الدفاع عن منتسبي (الداخلية) أمام الجهات القضائية.

وحث على دراسة المعوقات القانونية التي تواجه عمل رجل الشرطة والعمل على إيجاد الحلول القانونية لها وتزويد القطاع بالعناصر النسائية المؤهلة في مجال القانون وتشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة.