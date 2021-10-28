انت الان تتابع خبر خمس ميداليات لسباحي العراق في بطولة العرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حقق منتخب العراق بالسباحة خمس ميداليات في بطولة العرب التي أختتمت في الامارات، وجرت منافساتها خلال المدة من الرابع والعشرين ولغاية السابع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.

