البداية 2 نوفمبر..رحلات مكثفة من "طيران الإمارات" إلى أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن تكثيف عملياتها من وإلى أستراليا، استجابةً للنمو المستمر في الطلب.



ويأتي هذا الإعلان عقب قرار أستراليا إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين، اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وستسمح نيو ساوث ويلز وفيكتوريا للمسافرين متلقي اللقاح بالعودة إلى أستراليا دون حجر صحي مع زيادة عدد المطعمين في كلا الولايتين.

ومع تخفيف قيود السفر ستصبح رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 414/415" بين دبي وسيدني يومية، اعتبارًا من 2 نوفمبر المقبل وتعمل بطائرة بوينج 777-300ER.

وستسير الناقلة الرحلة "ئي كيه 408/409" إلى ملبورن بمعدل 4 رحلات أسبوعيا مع إمكانية زيادة عدد الرحلات بما يتماشى مع الطلب.

وستعود السعة على رحلات طيران الإمارات سيدني وملبورن إلى 100 بالمائة ما يعكس التعافي التدريجي لأستراليا من تداعيات جائحة كوفيد-19 ويسمح بنقل إجمالي 354 راكباً على كل رحلة في جميع الدرجات.

وسيستمتع المواطنون الأستراليون والمقيمون الدائمون وأفراد أسرهم الذين حصلوا على تطعيم ضد كوفيد-19 معتمد من السلطات المختصة بالسفر من دون قيود بين المدينتين للمرة الأولى منذ بدء الجائحة سواء إلى وجهات عالمية للترفيه أو إلى الوطن لزيارة العائلة والأصدقاء.

وتعود طائرة الإمارات A380 إلى أستراليا اعتبارا من 1 ديسمبر/كانون الأول القادم لتخدم يوميا خط دبي/ سيدني.

وأعرب باري براون نائب رئيس طيران الإمارات الإقليمي لمنطقة أستراليا، عن سرورة بتوفير خدمات إضافية بسعة وعدد أكبر إلى عملاء طيران الإمارات في أستراليا مع بدء عودة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: يعني ذلك بالنسبة للمسافرين المطعمين الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم أستراليا عدم وجود مزيد من القيود على السعة وعدم الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول إلى نيو ساوث ويلز أو فيكتوريا ما يسمح لهم بلقاء أسرهم على الفور.

وأكد أنه اعتباراً من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل سيتمكن العملاء في أستراليا من التخطيط لعطلة والسفر دوليا وأنه على استعداد لخدمتهم من خلال إتاحة وصولهم إلى شبكتنا التي تغطي 120 وجهة عبر مركزنا في دبي ما يسهل أيضا توقف أولئك الراغبين في التوقف بدبي لزيارة إكسبو 2020.

ووجه باري براون شكره إلى عملاء طيران الإمارات على ولائهم على الرغم من التحديات منذ بداية الجائحة.

وقال: "ملتزمون أكثر من أي وقت مضى تجاه أستراليا ويسرنا إضافة سيدني إلى شبكة الوجهات التي تخدمها طائرتنا A380 الشهيرة ويقدر عملاؤنا الرحابة والمنتجات التي توفرها العملاقة واعتبارا من ديسمبر/كانون الأول القادم سيتمكنون من تجربة هذا المنتج الاستثنائي عند السفر من وإلى سيدني".