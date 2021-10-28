شكرا لقرائتكم خبر مفتي لبنان: التعرض لدول الخليج مرفوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سلم سفير اليمن لدى بيروت عبدالله الدعيس، أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان السفير هاني شميطلي رسالة احتجاج واستنكار رسمية إزاء التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تجاه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان أن «التعرض للسعودية والإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مرفوض من أي كان «مهما علا شأنه» إلا من له نوايا سيئة ويحمل في نفسه البغض والحقد والضغينة لدول قدمت للبنان الكثير من الدعم في شتى أنواعه على مدى عقود من الزمن».

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن دريان قوله في بيان صحفي اليوم «لبنان ودار الفتوى حريصان على علاقاتهما مع دول الخليج العربي ويدينان ويشجبان ويستهجنان أي إساءة لهذه الدول التي نريد أن تكون علاقاتنا معها على أفضل مستوى ممكن».

وأضاف «لذا نحن بانتظار المعنيين في الدولة اللبنانية أن يقدموا على تصحيح ما ارتكب بحق الأخوة الأشقاء المذكورين أنفا لطي صفحة هذا الموضوع وعدم العودة إلى مثله حتى نتجنب الكثير من القضايا التي تؤثر سلبا على لبنان واللبنانيين».