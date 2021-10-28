منشورات استفزازية وراء ترحيل سوريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت سلطات الهجرة التركية أنها سترحل سبعة أشخاص، يعتقد أنهم سوريون، لنشرهم مقاطع لأنفسهم وهم يأكلون الموز على وسائل التواصل الاجتماعي «بشكل استفزازي» بعدما اشتكى مواطنون أتراك من أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف شرائه. وقالت هيئة الهجرة التركية الليلة الماضية إنه «تم اعتقال سبعة أجانب في إطار تحقيق بشأن منشورات استفزازية على مواقع التواصل الاجتماعي ... وستبدأ إجراءات الترحيل». وجرى على نطاق واسع تداول مقطع فيديو لمقابلة جرت في أحد شوارع إسطنبول في 17 أكتوبر، وانتقد فيها سكان محليون طالبة سورية لأنها تعيش حياة مريحة بينما يكافح الأتراك لتغطية نفقاتهم.

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