شكرا لقرائتكم خبر 300 قتيل وجريح مدني في الجوبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت الحكومة اليمنية الشرعية النقاب عن إحصائية وحجم الانتهاكات وجرائم القتل والاختطاف والتهجير في مديرية الجوبة جنوب مأرب، جراء التصعيد المستمر من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وقال مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، «إن التصعيد المستمر من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على قرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب التي تشهد مواجهات عنيفة منذ عدة أسابيع تسبب في مقتل وإصابة 300 مدني وتهجير ونزوح أكثر من 10 آلاف أسرة.

وأشار أن الميليشيات الحوثية استهدفت أمس الأول، عزلة الجرشة بأكثر من 20 قذيفة هاون وكاتيوشا ما تسبب في إصابة العشرات من المدنيين وتدمير ممتلكاتهم وتهجير أكثر من 500 أسرة.

وعبر مكتب حقوق الإنسان عن إدانته للصمت الدولي أمام إجرام الميليشيات الحوثية بحق المواطنين في مأرب وفي جميع المحافظات اليمنية. ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية بحق الشعب اليمني الذي يموت حصارا وتجويعا أو بالإعدامات الجماعية والممارسات القمعية، أو بالقصف المستمر على القرى والأحياء السكنية من قبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وفي بيحان بشبوة فرضت ميليشيات الحوثي 120 ألف ريالا كإتاوة على قاطرات نقل أسطوانات الغاز المنزلي المتجهة إلى بيحان، ما رفع سعر الأسطوانة إلى 10 آلاف ريال.

وكشفت مصادر محلية عن مطالبة الميليشيات الإرهابية للسيارات الصغيرة بخمسة آلاف ريال للسماح بدخولها إلى بيحان بغض النظر عن حمولتها، وتستبيح الميليشيات الإجرامية مديرية بيحان، بفرض الإتاوات والجبايات والتلاعب الممنهج بالمناهج التعليمية، والسيطرة على المساجد.

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