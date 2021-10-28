شكرا لقرائتكم خبر العراق يعيد الفرز لـ189 لجنة انتخابية لتهدئة المعتصمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الدكتور عماد جميل عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لصحيفة «الصباح» الصادرة أمس «إن فرق المفوضية أنهت عملية العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون فيها بمحافظة نينوى وأن النتائج جاءت مطابقة للعملية الالكترونية».
وأوضح أن فرق المفوضية ستشرع بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لـ189 محطة انتخابية في محافظة بابل بعد تقديم أربعة طعون بحقها.
ومن المنتظر أن تشرع مفوضية الانتخابات غدا بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات المطعون بها الخاصة بمحافظة بغداد.
من جانب آخر، دخلت حركة الاعتصامات الشعبية التي تقودها الأحزاب الخاسرة بالانتخابات البرلمانية عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية أسبوعها الثاني للمطالبة بالتحقق من عمليات التلاعب بنتائج الانتخابات وحالات التزوير التي رافقت عملية التصويت والعمل على إعادة عمليات العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعيد الفرز لـ189 لجنة انتخابية لتهدئة المعتصمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.