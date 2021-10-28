العراق يعيد الفرز لـ189 لجنة انتخابية لتهدئة المعتصمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس عمليات إعادة العد والفرز لصناديق الاقتراع يدويا بناء على طعون وشكوى تقدمت بها كتل وأحزاب معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من الشهر الجاري.

وقال الدكتور عماد جميل عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لصحيفة «الصباح» الصادرة أمس «إن فرق المفوضية أنهت عملية العد والفرز اليدوي للصناديق المطعون فيها بمحافظة نينوى وأن النتائج جاءت مطابقة للعملية الالكترونية».

وأوضح أن فرق المفوضية ستشرع بإعادة عمليات العد والفرز اليدوي لـ189 محطة انتخابية في محافظة بابل بعد تقديم أربعة طعون بحقها.

ومن المنتظر أن تشرع مفوضية الانتخابات غدا بعمليات إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات المطعون بها الخاصة بمحافظة بغداد.

من جانب آخر، دخلت حركة الاعتصامات الشعبية التي تقودها الأحزاب الخاسرة بالانتخابات البرلمانية عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء الحكومية أسبوعها الثاني للمطالبة بالتحقق من عمليات التلاعب بنتائج الانتخابات وحالات التزوير التي رافقت عملية التصويت والعمل على إعادة عمليات العد والفرز يدويا لجميع المحطات الانتخابية في العراق.