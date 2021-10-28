تركيا والصين تتبادلان الاتهامات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المبعوث التركي الدائم في الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو إن بلاده لا تأخذ دروسا في حقوق الإنسان ممن يقوم بانتهاكها، في إشارة إلى الصين والاتهامات التي تواجهها بشأن الإيغور.

ووفقا لما ذكرته وكالة «الأناضول» التركية أمس، فإن هذا جاء في كلمة خلال مشاركة المبعوث في جلسة خاصة لمجلس الأمن حول التطورات في سوريا، ردا على اتهامات وجهها نائب المندوب الصيني جينج شوانج إلى تركيا بشأن شمال سوريا.

واتهم شوانج تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وقال إنها المسؤولة عن تناقص منسوب المياه في نهر الفرات وانقطاع المياه في محطة العلوك، كما اتهمها باحتلال شرق سوريا.