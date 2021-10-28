3 نوفمبر.. افتتاح الصالون الأول للفن المعاصر لقصر الفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، الصالون الأول للفن المعاصر بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر، بحضور الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأعضاء اللجنة المنظمة للصالون وعدد من الفنانين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي.

ينظم الصالون في دورته التأسيسية في مجال التجهيز في الفراغ ويحمل عنوان "ما بعد الفكرة"، ويضم 25 فنانًا يمثلون أجيال مختلفة هم: أحمد الشاعر، أحمد رجب صقر، أحمد عبدالكريم، أحمد عبدالكريم عبدالنبي، أحمد عسقلاني، إسلام عبدالله، أيمن لطفي، جمال الخشن، سما يحيي، سيده خليل، ضياء الدين داوود، عادل ثروت، عبد الوهاب عبد المحسن، عماد ابو زيد، عمر طوسون، محمد بنوي، محمد شكري، محمد عبله، محمد عيد، محمود حمدي، محمود مرعي، مصطفي البنا، نجلاء سمير، وائل درويش، يسري القويضي.​