الصين توجه صفعة لمباحثات المناخ بالالتزام بخطتها الحالية بشأن الانبعاثات

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

قالت الصين إنها ملتزمة بالأهداف الحالية لمكافحة تغير المناخ، والوصول إلى صفر انبعاثات، وهو ما يقلل من فرص تحرك عالمي أكثر طموحا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) المقرر في مدينة جلاسجو باسكتلندا نهاية الشهر الجاري.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، أعاد التعهد المعدل للصين بموجب اتفاق باريس، والمعروف بالمساهمة المحددة وطنيا، التأكيد على خطة ثاني أكبر اقتصاد في العالم للوصول إلى ذروة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري قبل عام 2030، وإلى صفر انبعاثات بحلول عام 2060.

وقالت بلومبرج إنه بعدم عرض أي تقدم بشأن أهداف رئيسية حددها الرئيس شي جين بينج بالفعل العام الماضي، ستعزز الصين اعتقادا متشددا بأن قادة العالم لن يتمكنوا خلال مباحثات اسكتلندا من التوصل لاتفاقيات رئيسية بشأن تسريع وتيرة العمل للحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض إلى 5ر1 درجة مئوية. وليس من المتوقع أن يشارك الرئيس الصيني في قمة المناخ.

وحذر تقييم جديد للأمم المتحدة هذا الأسبوع من أنه بدون اتخاذ جهود أقوى لخفض الانبعاثات، فإن العالم يسير نحو ارتفاع في درجة الحرارة يبلغ 7ر2 درجة مئوية، وهي زيادة تهدد بعواقب كارثية.

وينصب الاهتمام الأكبر على أكبر دول مسببة للانبعاثات، كالصين والهند، من أجل زيادة مستوى طموحها.