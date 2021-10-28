البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع توقعات أغلب المحللين.

واستقر سعر الفائدة بالبنك المركزي عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.

وقال مصرفيون في وقت سابق لـ"الخليج 365" أنه رغم ارتفاع معدلات التضخم في سبتمبر الماضي إلا أنه يزال بين النطاق المستهدف للمركزي وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع الفائدة، كما أنه من الصعب خفضها وسط الضغوط التضخمية والظروف العالمية الحالية.

وكان البنك المركزي وضع مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.