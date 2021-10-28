صور.. عزاء "محمد ياسر" شهيد الواجب خلال مداهمة بؤرة إجرامية في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

توافد الأهالي في عزبة "الدنك" التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على سرادق عزاء، محمد ياسر، خفير نظامي، توفي خلال مداهمات أمنية لأوكار خارجين عن القانون بقرية ديمشلت، والتي تسببت في إصابة ضابط وخفير.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بتلقي غرفة العمليات إشارة بإصابة ضابط بمركز شرطة دكرنس، بالإضافة إلى اثنين من الخفراء النظاميين بطلقات نارية، وتوفى أحدهما فور وصوله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

تبين أن قوات من الشرطة والأمن المركزي والأمن العام ومكافحة المخدرات، داهمت أحد أوكار الخارجين عن القانون وتجار المخدرات بقرية ديمشلت أمام منطقة الكوبري والمعروفة بـ "الشبكة" في دكرنس، وفور استشعار الخارجين عن القانون وصول القوات بادروا بإطلاق النيران تجاههم.

جرى محاصرة البؤرة الإجرامية تنسيقًا مع ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية وقطاع الأمن العام لضبط العناصر الإجرامية. وأسفرت المواجهات عن مصرع 2 من المسجلين خطر، وجاري تطهير المنطقة بالكامل، ونشرت قوات الأمن أفرادها حول المنطقة وعلى الطرق المؤدية للمكان.