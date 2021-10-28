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"طالبان" تخطّط لإجراء تعدادٍ سكاني في أفغانستان

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اسماعيل عبد الحي - أعلن نائب وزير الثقافة والإعلام الأفغاني، ذبيح الله مجاهد أن حكومة "طالبان" قررت أمس الثلاثاء، خلال إجتماع لمجلس الوزراء، إجراء تعداد سكاني، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الأخرى.

 

وقال نائب وزير الثقافة والإعلام إن مجلس الوزراء بحث جملة من الإجراءات ذات الأولية، أهمها رفع كفاءة رجال الدين ومحاربة تهريب المخدرات وتنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز "TAPI"، وكذلك إتخاذ تدابير في مجال الرعاية الصحية.

 

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لآخر البيانات الصادرة سنة 2020، يبلغ سكان أفغانستان 32.9 مليون شخص.

 

 

 

 

 

RT

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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