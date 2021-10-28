إحباط محاولة انقلاب في فرنسا

ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أن السلطات الأمنية في البلاد أحبطت محاولة انقلاب، كان يقودها سياسي يميني متطرف.

وذكرت الصحيفة الشهيرة، أن المخابرات العامة أحبطت انقلابا، خطط له النائب السابق للحركة الديمقراطية «موديم» «MoDem» ريمي داييه.

وأبرزت أن السلطات الفرنسية وضعت داييه، الشخصية اليمينية المتطرفة، رهن الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في ضلوعه في التخطيط لعملية انقلابية وأعمال عنف.

وأوضحت أن داييه، البالغ من العمر 55 عاما، تم اتهامه يوم 22 أكتوبر بالإرهاب.

وكشفت التحقيقات عن «انقلاب مثير للقلق كان يستهدف الاستيلاء على قصر الإليزيه، بمساعدة العديد من أنصار داييه، ومنظمة شبه عسكرية كبيرة».

من جهته، كشف موقع «فرانس تيفي أنفو» أن مخطط داييه يوصف بأنه «سري»، وأطلق عليه اسم «عملية آزور» وكان «منظما للغاية».